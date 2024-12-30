В Волгоградской области появятся новые выплаты молодым семьям

По 100 тысяч рублей получат студентки очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах при постановке на учет по беременности. Вторая выплата в размере 300 тысяч рублей будет произведена при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, где родители не старше 35 лет.