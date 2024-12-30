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В Волгоградской области появятся новые выплаты молодым семьям

С 1 января 2025 года в Волгоградской области начинают действовать сразу две новые меры поддержки молодых семей, в которых принято решение о рождении детей, сообщает пресс-служба администрации региона.

По 100 тысяч рублей получат студентки очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах при постановке на учет по беременности. Вторая выплата в размере 300 тысяч рублей будет произведена при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, где родители не старше 35 лет.

На эти цели в бюджете, спланированном на трехлетний период, заложено около миллиарда рублей.

В регионе в целом реализуется программа повышения рождаемости, включающая около 50 мероприятий. Среди них — развитие службы «Социальная няня», создание в женских консультациях служб подготовки и патронажных служб, увеличение пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Общая стоимость программы на ближайшие три года — 8,5 миллиарда рублей.

Дополнительные предложения по решению задач демографической политики профильный комитет подготовит до 1 апреля 2025 года.