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В 2025 году в Пермском крае возобновят индексацию пенсий работающих пенсионеров

Региональный Социальный фонд России проиндексирует страховые пенсии с учетом инфляции за предыдущий год.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю сообщило о возобновлении с 1 января 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Страховые пенсии им проиндексируют с учетом инфляции за предыдущий год.

Теперь размер всех страховых пенсий, в том числе по инвалидности и по потере кормильца, вырастет независимо от продолжения пенсионером трудовой деятельности. Индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2025 года составит 7,3%. Надбавка работающим будет рассчитываться от установленного размера пенсии, который учитывает все индексации за период трудовой деятельности.

Узнать установленный размер пенсии работающий пенсионер может в справке «О назначенных пенсиях и социальных выплатах». Справку можно получить на портале Госуслуг, любой клиентской службе отделения краевого СФР или МФЦ. По всем вопросам можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Пермскому краю по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01 (звонок бесплатный).