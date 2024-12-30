В 2025 году в Пермском крае возобновят индексацию пенсий работающих пенсионеров

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю сообщило о возобновлении с 1 января 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Страховые пенсии им проиндексируют с учетом инфляции за предыдущий год.
Теперь размер всех страховых пенсий, в том числе по инвалидности и по потере кормильца, вырастет независимо от продолжения пенсионером трудовой деятельности. Индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2025 года составит 7,3%. Надбавка работающим будет рассчитываться от установленного размера пенсии, который учитывает все индексации за период трудовой деятельности.
Узнать установленный размер пенсии работающий пенсионер может в справке «О назначенных пенсиях и социальных выплатах». Справку можно получить на портале Госуслуг, любой клиентской службе отделения краевого СФР или МФЦ. По всем вопросам можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Пермскому краю по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01 (звонок бесплатный).