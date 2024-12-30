«Ёлки, сыры и самовар»: на стадионе «Балтика» в Калининграде открылась фермерская ярмарка

В центре Калининграда открылась фермерская рождественская ярмарка. Новое развлекательное пространство появилось на стадионе «Балтика». Ярмарка будет работать до 8 января.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на территории стадиона теперь можно не только покататься на коньках, но и купить местные продукты по цене от производителей. Фермеры со всей области привезли на продажу свои овощи, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и сладости. Также на территории открыли зону стритфуда.
Режим работы ярмарки:
- 30 декабря —
13:00—18:00(фермеры), до 22:00 (стритфуд);
- 31 декабря —
12:00—17:00(фермеры), до 22:00 (стритфуд);
- 1 января —
14:00—18:00(фермеры), до 22:00 (стритфуд); 2—8 января— 13:00—18:00, до 22:00 (стритфуд).
Все праздники в Калининграде также будет работать новогодняя ярмарка на острове Канта. На территории обустроили фудкорт с десятками павильонов. Гостям предлагают попробовать прусскую похлёбку с колбасками, блюда из морепродуктов, хот-доги, утку в мандариновом соусе, пунши и различные сладости. Праздничный фестиваль продлится до 12 января.
У памятника «Мать-Россия» проходит выставка-ярмарка, на которой местные ремесленники представляют свою продукцию. Там можно приобрести сувениры и подарки ручной работы, поучаствовать в мастер-классах, а в праздничные и выходные дни послушать поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Ярмарка продлится до 8 января.