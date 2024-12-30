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«Ёлки, сыры и самовар»: на стадионе «Балтика» в Калининграде открылась фермерская ярмарка

Новое развлекательное пространство будет работать все новогодние праздники.

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В центре Калининграда открылась фермерская рождественская ярмарка. Новое развлекательное пространство появилось на стадионе «Балтика». Ярмарка будет работать до 8 января.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на территории стадиона теперь можно не только покататься на коньках, но и купить местные продукты по цене от производителей. Фермеры со всей области привезли на продажу свои овощи, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и сладости. Также на территории открыли зону стритфуда.

Режим работы ярмарки:

  • 30 декабря — 13:00—18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);
  • 31 декабря — 12:00—17:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);
  • 1 января — 14:00—18:00 (фермеры), до 22:00 (стритфуд);
  • 2—8 января — 13:00—18:00, до 22:00 (стритфуд).

Все праздники в Калининграде также будет работать новогодняя ярмарка на острове Канта. На территории обустроили фудкорт с десятками павильонов. Гостям предлагают попробовать прусскую похлёбку с колбасками, блюда из морепродуктов, хот-доги, утку в мандариновом соусе, пунши и различные сладости. Праздничный фестиваль продлится до 12 января.

У памятника «Мать-Россия» проходит выставка-ярмарка, на которой местные ремесленники представляют свою продукцию. Там можно приобрести сувениры и подарки ручной работы, поучаствовать в мастер-классах, а в праздничные и выходные дни послушать поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Ярмарка продлится до 8 января.

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