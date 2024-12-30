«Ёлки, сыры и самовар»: на стадионе «Балтика» в Калининграде открылась фермерская ярмарка

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на территории стадиона теперь можно не только покататься на коньках, но и купить местные продукты по цене от производителей. Фермеры со всей области привезли на продажу свои овощи, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и сладости. Также на территории открыли зону стритфуда.