Больше половины нижегородцев не получают 13-ю зарплату

Эксперты hh.ru провели исследование, в котором спросили нижегородцев про заработную плату. Так, 41% жителей города заявили, что их доход в 2024 году увеличился. У 13% людей заработная плата стала ниже.
Больше всего увеличился доход у людей от 25-и до 34-х лет, в категорию попали и представители молодёжи. Что касается 13-ой зарплаты, то её получают меньше половины жителей Нижнего Новгорода. Часть работников лишь рассчитывают на этот праздничный бонус.
Ранее мы рассказывали, что в октябре 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Нижегородской области достигла 68 937,5 рубля. По сравнению с октябрем 2023 года она выросла на 29,7%.