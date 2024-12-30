Больше половины нижегородцев не получают 13-ю зарплату

Больше всего увеличился доход у людей от 25-и до 34-х лет, в категорию попали и представители молодёжи. Что касается 13-ой зарплаты, то её получают меньше половины жителей Нижнего Новгорода. Часть работников лишь рассчитывают на этот праздничный бонус.