В посёлке Бор на севере Красноярского края построят четырёхзвёздочный отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора туроператора «Большое рыболовное путешествие» Розу Даурскую.
По словам Даурской, объём инвестиций в строительство объекта составит 200 млн рублей. Она также отметила, что отель позволит увеличить туристический потенциал северных территорий Красноярского края.
Отель должен стать транзитной точкой для доставки на вертолётах туристов в сеть глэмпингов. Планируют построить объект в течение нескольких лет.
Отметим, что посёлок Бор пользуется популярностью у охотников, рыболовов и любителей экстрима. Сам населённый пункт располагается в трёх км ниже устья Подкаменной Тунгуски.