Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края построят четырёхзвёздочный отель

Отель должен стать транзитной точкой для доставки на вертолётах туристов в сеть глэмпингов.

Источник: Reuters

В посёлке Бор на севере Красноярского края построят четырёхзвёздочный отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора туроператора «Большое рыболовное путешествие» Розу Даурскую.

По словам Даурской, объём инвестиций в строительство объекта составит 200 млн рублей. Она также отметила, что отель позволит увеличить туристический потенциал северных территорий Красноярского края.

Отель должен стать транзитной точкой для доставки на вертолётах туристов в сеть глэмпингов. Планируют построить объект в течение нескольких лет.

Отметим, что посёлок Бор пользуется популярностью у охотников, рыболовов и любителей экстрима. Сам населённый пункт располагается в трёх км ниже устья Подкаменной Тунгуски.

туризм и отдых