Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания и регулирования цен

Лукашенко сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания цен.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро 30 декабря сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания цен, передает БелТА.

Глава государства анонсировал, что в начале января 2025 года намерен провести совещание с Советом министром, касающееся выработки справедливого ценообразования.

— Не сдерживанию цен. Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить — уже цены где-то выросли, — пояснил Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание на том, что подобного быть не должно.

— Вижу, что более-менее нормально.

Вместе с тем он подчеркнул, что цена должна быть справедливая.

— Формула справедливого ценообразования — перед правительством поставлена задача, — заявил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».

Кроме того, Лукашенко сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы».

Также глава государства предупредил застройщиков жилья в Минске: «Дана» не «Дана» — не важно".