Лукашенко сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания и регулирования цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия трех новых станций Зеленолужской линии метро 30 декабря сказал ввести в Беларуси справедливую формулу вместо сдерживания цен, передает БелТА.
Глава государства анонсировал, что в начале января 2025 года намерен провести совещание с Советом министром, касающееся выработки справедливого ценообразования.
— Не сдерживанию цен. Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить — уже цены где-то выросли, — пояснил Александр Лукашенко.
Президент акцентировал внимание на том, что подобного быть не должно.
— Вижу, что более-менее нормально.
Вместе с тем он подчеркнул, что цена должна быть справедливая.
— Формула справедливого ценообразования — перед правительством поставлена задача, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».
Кроме того, Лукашенко сказал при строительстве метро «не загонять под землю дворцы».
Также глава государства предупредил застройщиков жилья в Минске: «Дана» не «Дана» — не важно".