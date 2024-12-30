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Четвертую линию метро начинают проектировать в Минске

На четвертой ветке, которая частично будет дублировать второе транспортное кольцо столицы, запланировано построить 17 станций, ее маршрут составит около 25 километров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Начинается проектирование четвертой линии метро, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По его словам, линия будет кольцевой — она частично продублирует второе транспортное кольцо столицы.

Согласно плану, ветка пройдет от улицы Орловской и площади Бангалор на севере до комплекса «Минск-Мир» на юге города.

Новые станции метро появятся в Веснянке, в районе улиц Ольшевского, Притыцкого, Харьковской, Денисовской, Долгобродской, Уральской, Платонова и Сурганова.

«Мы начинаем проектирование четвертой линии — это кольцевая линия метро: 25 километров и 17 станций запланировано по генплану», — цитирует Кухарева БелТА.

Строительство новой ветки начнется после того, как будет завершена станция метро «Парк Дружбы народов» на третьей линии метро.

Мэр добавил, что четвертая ветка будет востребована с учетом возведения большого микрорайоне «Северный берег», а также районов, где проживается более 800 тысяч человек (Фрунзенский и Московский).

В понедельник, 30 декабря, в Минске открылись три новые станции метро на Зеленолужской линии — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

метро