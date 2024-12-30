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Аналитики ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси в 2025 году

Специалисты ЕАБР спрогнозировали, что будет с зарплатами в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси в 2025 году. Это следует и еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

Специалисты обращают внимание на то, что реальная зарплата в Беларуси выросла на 11,7% год к году в ноябре 2024 года после 13% год к году в октябре. Говорится, что в бюджетном секторе заработная плата увеличилась на 9,2% в ноябре после 9,7% в октябре, сократив при этом отставание от среднего уровня по экономике.

Аналитики ожидают, что рост зарплат сохранится в ближайшей перспективе. Они напомнили, что с января 2025 года будет увеличена базовая ставка на 6,7%. Это приведет к росту зарплат в бюджетном секторе. Кроме того, на 13% будет повышена минимальная заработная плата.

Ранее премьер-министр Головченко сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.

Тем временем Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.

Кстати, мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет январь 2025 года в Беларуси: «Январь ожидается снежным, в среднем от 3 до 8 дней с метелью».