Аналитики ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси в 2025 году. Это следует и еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обращают внимание на то, что реальная зарплата в Беларуси выросла на 11,7% год к году в ноябре 2024 года после 13% год к году в октябре. Говорится, что в бюджетном секторе заработная плата увеличилась на 9,2% в ноябре после 9,7% в октябре, сократив при этом отставание от среднего уровня по экономике.
Аналитики ожидают, что рост зарплат сохранится в ближайшей перспективе. Они напомнили, что с января 2025 года будет увеличена базовая ставка на 6,7%. Это приведет к росту зарплат в бюджетном секторе. Кроме того, на 13% будет повышена минимальная заработная плата.
Ранее премьер-министр Головченко сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.
Тем временем Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.
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