Аналитики ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси в 2025 году

Специалисты обращают внимание на то, что реальная зарплата в Беларуси выросла на 11,7% год к году в ноябре 2024 года после 13% год к году в октябре. Говорится, что в бюджетном секторе заработная плата увеличилась на 9,2% в ноябре после 9,7% в октябре, сократив при этом отставание от среднего уровня по экономике.