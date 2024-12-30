В отдаленном районе Воронежа начали сносить заброшенную турбазу

У станции Графская, относящейся к Железнодорожному району Воронежа, начали сносить расположенную на берегу озера Грязное заброшенную турбазу, построенную еще в советские времена. Демонтируют около полутора десятков домиков, столовую и хозяйственные постройки. Турбаза уже давно находилась в неудовлетворительном состоянии. Крыши домов проваливались, обрушивались стены, были случаи поджога построек.