В отдаленном районе Воронежа начали сносить заброшенную турбазу

У станции Графская, относящейся к Железнодорожному району Воронежа, начали сносить расположенную на берегу озера Грязное заброшенную турбазу, построенную еще в советские времена. Демонтируют около полутора десятков домиков, столовую и хозяйственные постройки. Турбаза уже давно находилась в неудовлетворительном состоянии. Крыши домов проваливались, обрушивались стены, были случаи поджога построек.
На данный момент разобрали все домики. Местные жители сообщают, что на месте турбазы планируют строить новое место отдыха. Они надеются, что новый деятельный владелец этого живописного места не ограничит доступ к озеру.