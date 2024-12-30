«Белоруснефть» поставила рекорд добычи нефти в 2024 году

С начала 2024 года «Белоруснефть» добыла 1 миллион 938 тысяч тонн нефти, сообщает БелТА.
В «Белоруснефть» отметили, что добытые почти 2 миллиона тонн нефти являются рекордом нефтедобычи за последние 29 лет. Также беспрецедентно высоким результатом являются добытые белорусскими нефтяниками из пробуренных в текущем году скважин 203 тысячи тонн сырья.
При этом прирост запасов нефти превысил годовой уровень нефтедобычи более чем на 700 тысяч тонн.
— Такого показателя не было более 40 лет, — подчеркнули на предприятии.
Еще в «Белоруснефти» перечислил такие рекорды 2024-го, как открытие новых производств и дочерних компаний, старт множества перспективных проектов, укрепление связей с зарубежными партнерами.
Ранее планировалось, что почти 2 миллиона тонн нефти будут добыты в Беларуси за 2024 год.
Тем временем Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.