«Белоруснефть» поставила рекорд добычи нефти в 2024 году

В «Белоруснефть» отметили, что добытые почти 2 миллиона тонн нефти являются рекордом нефтедобычи за последние 29 лет. Также беспрецедентно высоким результатом являются добытые белорусскими нефтяниками из пробуренных в текущем году скважин 203 тысячи тонн сырья.