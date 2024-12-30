Планируйте отпуск: в 2025 году в России запустят 72 субсидированных направления

По информации Росавиации, в 2025 году пассажиры смогут воспользоваться субсидированными тарифами на 267 авиамаршрутах, среди которых будут 72 новых направления, которые не имели субсидирования в 2024 году.
Для реализации данной программы из федерального бюджета выделено 7,95 миллиарда рублей. Ожидается, что полеты на субсидированных маршрутах будут осуществлять 18 авиакомпаний, которые намерены выполнить более 40 тысяч рейсов, благодаря чему будет перевезено свыше 2,5 миллионов пассажиров.
Субсидированные маршруты охватывают все восемь федеральных округов России. Наибольшее количество направлений будет представлено в Уральском и Приволжском округах — по 116 маршрутов, за ними следуют Сибирский округ с 87 маршрутами и Северо-Западный округ с 56 направлениями. Среди субсидируемых маршрутов самым длинным станет маршрут между Казанью и Улан-Удэ, тогда как самым коротким будет рейс из Новосибирска в Барнаул.
Эта инициатива направлена на улучшение доступности авиаперевозок для граждан и развитие транспортной инфраструктуры в регионах страны.