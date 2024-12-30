Планируйте отпуск: в 2025 году в России запустят 72 субсидированных направления

Субсидированные маршруты охватывают все восемь федеральных округов России. Наибольшее количество направлений будет представлено в Уральском и Приволжском округах — по 116 маршрутов, за ними следуют Сибирский округ с 87 маршрутами и Северо-Западный округ с 56 направлениями. Среди субсидируемых маршрутов самым длинным станет маршрут между Казанью и Улан-Удэ, тогда как самым коротким будет рейс из Новосибирска в Барнаул.