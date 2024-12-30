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Как будет меняться инфляция в 2025—2027 годах в Узбекистане — инфографика

Бюджет РУз на 2025 год определяет тщательно контролируемый подход к управлению инфляцией, направленный на ее снижение.

Источник: Закон "О Государственном бюджете"

В Узбекистане в следующем году планируют снизить инфляцию до 7−8%

По мере снижения уровня инфляции ожидается улучшение покупательной способности граждан, что повысит уровень жизни и сделает основные товары и услуги более доступными. Стратегия контроля инфляции также направлена на создание благоприятной деловой среды, снижение инфляционных рисков, которые могут препятствовать внутренним и иностранным инвестициям.

Подробнее о том, как будет изменяться показатель в 2025—2027 годах — в инфографике Sputnik Узбекистан.

инфляция