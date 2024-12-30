Как будет меняться инфляция в 2025—2027 годах в Узбекистане — инфографика

По мере снижения уровня инфляции ожидается улучшение покупательной способности граждан, что повысит уровень жизни и сделает основные товары и услуги более доступными. Стратегия контроля инфляции также направлена на создание благоприятной деловой среды, снижение инфляционных рисков, которые могут препятствовать внутренним и иностранным инвестициям.