Мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля

Кухарев уточнил, что дотации из городского бюджета на метрополитен составляют около 134 миллиона белрублей ежегодно. Еще он отметил, что в 2024-м количество пассажиров метро выросло на 8%, а выручка от реализации услуг приросла на 12%, прибыль предприятия увеличилась на 10%.