Мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля

В Мингорисполкоме сказали, что себестоимость поездки в минском метро превышает 2 белорусских рубля, пишет БелТА.
Так, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев сообщил, что себестоимость поездки в минском метро составляет 2 рубля 12 копеек. Мэр Минска обратил внимание на то, что метрополитен является дотируемым видом транспорта.
— Себестоимость одной поездки — 2 рубля 12 копеек, по факту жители платят 90 копеек, — подчеркнул он.
Кухарев уточнил, что дотации из городского бюджета на метрополитен составляют около 134 миллиона белрублей ежегодно. Еще он отметил, что в 2024-м количество пассажиров метро выросло на 8%, а выручка от реализации услуг приросла на 12%, прибыль предприятия увеличилась на 10%.
Также мэр сказал, что зарплата сотрудников минского метрополитена поднялась за год на 16%.
Еще Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.
Также «Белоруснефть» поставила рекорд добычи нефти в 2024 году.