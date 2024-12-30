Курс доллара вырос в Казахстане

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,37%, до 73,52 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,38% и закрепились на уровне 70,33 доллара за баррель.