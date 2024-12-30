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ЕАБР сообщил о замедлении роста зарплат белорусов и дал прогноз на начало года

Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 11,7% в ноябре в сравнении с ноябрем прошлого года. Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Источник: Смартпресс

Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 13%. Таким образом, темп замедлился.

«В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 9,2% г/г в ноябре после 9,7% г/г в октябре, сократив отставание от среднего уровня по экономике», — добавили аналитики ЕАБР.

«Мы ожидаем, что рост заработных плат сохранится в ближайшей перспективе: с января 2025 г. предусмотрено увеличение базовой ставки на 6,7%, что приведет к росту зарплат в бюджетном секторе, помимо этого, на 13% повышается минимальная заработная плата», — прогнозируют авторы обзора.