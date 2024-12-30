ЕАБР сообщил о замедлении роста зарплат белорусов и дал прогноз на начало года

«Мы ожидаем, что рост заработных плат сохранится в ближайшей перспективе: с января 2025 г. предусмотрено увеличение базовой ставки на 6,7%, что приведет к росту зарплат в бюджетном секторе, помимо этого, на 13% повышается минимальная заработная плата», — прогнозируют авторы обзора.