ЕАБР сообщил о замедлении роста зарплат белорусов и дал прогноз на начало года

Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 13%. Таким образом, темп замедлился.
«В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 9,2% г/г в ноябре после 9,7% г/г в октябре, сократив отставание от среднего уровня по экономике», — добавили аналитики ЕАБР.
«Мы ожидаем, что рост заработных плат сохранится в ближайшей перспективе: с января 2025 г. предусмотрено увеличение базовой ставки на 6,7%, что приведет к росту зарплат в бюджетном секторе, помимо этого, на 13% повышается минимальная заработная плата», — прогнозируют авторы обзора.