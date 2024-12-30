«Молдовагаз» оптимизирует потребление энергоресурсов — Вадим Чебан

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Потребление энергоресурсов предприятиями группы компаний «Молдовагаз» будет оптимизировано, заявил врио главы АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Он уточнил, что объекты критической газовой инфраструктуры обеспечат альтернативными источниками электроэнергии, в первую очередь, генераторами.
Вопросы рассматривались на рабочем заседании руководства предприятия, а также представителей газотранспортного, газораспределительных и других компаний, входящих в группу, в связи с действующим в стране режимом ЧП в энергетике.
«Другой важной темой совещания стала организация деятельности предприятий группы “Молдовагаз” с целью обеспечения потребителей бесперебойными поставками газа в условиях ЧС, а также взаимодействие предприятий газовой отрасли с центральными и местными органами власти для внедрения текущих положений законодательства, а также распоряжений Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — отметил Чебан.
Он уточнил, что «это очень непростая ситуация», но заверил, что предприятие выполнит свои обязательства. «Прошу всех коллег рассматривать эту служебную задачу как приоритетную», — отметил Чебан.
Российский концерн «Газпром» 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдову из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона уточнила, что «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом, в Приднестровье режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря сроком на 30 дней.