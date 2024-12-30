Жителям Волгоградской области с 1 января 2025 года повысят пенсии и социальные выплаты

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, в 2025 году страховые пенсии в России, в том числе и в Волгоградской области, вырастут на 7,3%, составив в среднем около 24 тыс. рублей. Выплата повысится уже в январе.
Также это будет первая индексация с 2016 года, затрагивающая работающих пенсионеров. Они получат прибавку, рассчитанную с учетом всех пропущенных индексаций.
Кроме того, увеличится сумма единых детских пособий, которая в связи с ростом уровня прожиточного минимума составит от 8,6 тыс. до 17,2 тыс. рублей. Для беременных женщин пособия тоже вырастут и составят суммы от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. рублей.
В 2025 году также вводится прогрессивная шкала налогообложения: ставки НДФЛ будут зависеть от годового дохода. Минимальная ставка будет 13% для доходов до 2,4 млн рублей, а максимальная — 22% для доходов свыше 50 млн рублей.