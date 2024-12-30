Жителям Волгоградской области с 1 января 2025 года повысят пенсии и социальные выплаты

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, в 2025 году страховые пенсии в России, в том числе и в Волгоградской области, вырастут на 7,3%, составив в среднем около 24 тыс. рублей. Выплата повысится уже в январе.