Мэрия Екатеринбурга начала снос нелегальных киосков пиротехники

Как сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг горадминистрации Максим Чаплыгин, в преддверии Нового года было выявлено 50 незаконных НТО на муниципальных землях и более 30 — на частных территориях.
«Предприниматели самовольно размещают киоски по всему городу. В погоне за прибылью они не следят за мерами безопасности и законностью торговли. При этом хозяева таких торговых точек в процессе демонтажа оказывают активное противодействие и нередко ставят новый киоск на прежнее место буквально на следующий день», — подчеркнул чиновник.
Тем не менее, рейды по сносу незаконных НТО будут продолжаться ежедневно на протяжении всех новогодних каникул вплоть до их полного демонтажа, пообещал Максим Чаплыгин.