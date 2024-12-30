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Мэрия Екатеринбурга начала снос нелегальных киосков пиротехники

В предновогодние дни администрация Екатеринбурга усилила борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами (НТО), в которых продают пиротехнику. Три нелегальных павильона были демонтированы вчера, сегодня — еще четыре. По данным мэрии, два киоска вывезли сами предприниматели, еще два были принудительно эвакуированы силами муниципалитета и полиции. Объекты вывозят на спецстоянку, после чего их владельцам предстоит компенсировать расходы администрации на эвакуацию киосков.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг горадминистрации Максим Чаплыгин, в преддверии Нового года было выявлено 50 незаконных НТО на муниципальных землях и более 30 — на частных территориях.

«Предприниматели самовольно размещают киоски по всему городу. В погоне за прибылью они не следят за мерами безопасности и законностью торговли. При этом хозяева таких торговых точек в процессе демонтажа оказывают активное противодействие и нередко ставят новый киоск на прежнее место буквально на следующий день», — подчеркнул чиновник.

Тем не менее, рейды по сносу незаконных НТО будут продолжаться ежедневно на протяжении всех новогодних каникул вплоть до их полного демонтажа, пообещал Максим Чаплыгин.

торговля