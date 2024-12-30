Мэрия Екатеринбурга начала снос нелегальных киосков пиротехники

В предновогодние дни администрация Екатеринбурга усилила борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами (НТО), в которых продают пиротехнику. Три нелегальных павильона были демонтированы вчера, сегодня — еще четыре. По данным мэрии, два киоска вывезли сами предприниматели, еще два были принудительно эвакуированы силами муниципалитета и полиции. Объекты вывозят на спецстоянку, после чего их владельцам предстоит компенсировать расходы администрации на эвакуацию киосков.