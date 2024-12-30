Новые схемы мошенничества: Нацбанк сделал важное заявление

«Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для “получения заказа в почтовом отделении”, где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям», — говорится в сообщении.