Изменения в налоговой и таможенной политике под занавес года: что решили депутаты

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Перед тем как уйти на каникулы, депутаты молдавского парламента приняли ряд поправок в законодательство, касающихся налогово-бюджетной и таможенной политики.
Отметим, что за поправки голосовало парламентское большинство.
Так, предусмотрены изменения в Закон о денежных расчетах, чтобы ссудо-сберегательные ассоциации могли, подобно банкам, принимать денежные сберегательные вклады.
На три месяца, с 1 января до 1 апреля 2025 года, продлен срок вступления в силу Закона о денежных расчетах, поправки касаются лимита расчетов наличными. Этот закон ограничивает стоимость операций с наличными деньгами между двумя физическими лицами до 100 средних зарплат по экономике (приблизительно 1,6 миллиона леев или 80 тысяч евро в 2025 году) для сделок с недвижимостью и до 50 средних зарплат по экономике для сделок с автомобилями. Любая транзакция, превышающая эти значения, должна будет осуществляться электронными средствами. За три месяца необходимо усовершенствовать процедуры электронных/банковских переводов для договоров купли-продажи недвижимости.
На 12 месяцев продлен срок регистрации бенефициарных владельцев. Таким образом, у экономических агентов будет достаточно времени для выполнения требований, а давление на Агентство госуслуг снизится. В результате удастся избежать применения санкций к экономическим агентам по независящим от них причинам.
Изменения в Налоговый кодекс касаются платы за размещение рекламы и рекламных устройств. Корректировки предложены с целью увязать положения Налогового кодекса с Законом о рекламе.
Документ также содержит изменения в Таможенный кодекс. Один из них требует от Таможенной службы обеспечить передачу изъятых, конфискованных или брошенных товаров в Государственную налоговую службу для реализации. Также до 1 января 2024 года будет продлен срок совершения таможенных операций на основании взятых Таможенной службой гарантий. Это позволит экономическим операторам и таможенным брокерам использовать банковские гарантии как инструмент гарантирования таможенного долга, если у них действующий срок действия и не истекает до 30 июня 2025 года. Другое положение предполагает, что лаборатория Таможенной службы имеет полномочия проводить судебную экспертизу.
Таможенный кодекс также дополнен нормой, которая предусматривает, что как товары со счета гранта, так и со счета кредита будут отменены гарантией под таможенный режим временного ввоза, предназначенный для проектов инвестиционной помощи.