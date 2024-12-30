Изменения в налоговой и таможенной политике под занавес года: что решили депутаты

На три месяца, с 1 января до 1 апреля 2025 года, продлен срок вступления в силу Закона о денежных расчетах, поправки касаются лимита расчетов наличными. Этот закон ограничивает стоимость операций с наличными деньгами между двумя физическими лицами до 100 средних зарплат по экономике (приблизительно 1,6 миллиона леев или 80 тысяч евро в 2025 году) для сделок с недвижимостью и до 50 средних зарплат по экономике для сделок с автомобилями. Любая транзакция, превышающая эти значения, должна будет осуществляться электронными средствами. За три месяца необходимо усовершенствовать процедуры электронных/банковских переводов для договоров купли-продажи недвижимости.