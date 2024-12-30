Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января 2025 года — некоторые до 80 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
Согласно опубликованным данным, с 1 января на 20−80 копеек увеличатся в цене сигареты, которые производятся табачной фабрикой «Неман». Так, подорожают сигареты «Минск», все виды Credo, NZ, Queen, Рortal. Будут стоить дороже некоторые виды Kent, Vogue, Rothmans и другие.
Также сказано, что «Табак-Инвест» увеличил на 20−35 копеек стоимость сигарет марок Pall Mall, Kent, Vogue, MAC, «Форт», Lucky Strike. Станут стоить дороже некоторые виды сигарет «Корона», Rothmans. Кроме того, с начала года подорожают на 20−30 копеек практически все виды сигарет, производимых «Сентони ПРО». Речь идет про Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также Vogue, Kent.
Сообщается, что стоимость сигарет «АЛИДИ-Вест» увеличится на 20 копеек. Это именно Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike. Также говорится, что на 20 копеек станут дороже сигареты, которые ввозятся предприятием «Беларусьторг». Называются такие марки как Lucky Strike, Vogue, некоторые виды Kent, Rothmans.
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