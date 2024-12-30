Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января 2025 года — некоторые до 80 копеек

Также сказано, что «Табак-Инвест» увеличил на 20−35 копеек стоимость сигарет марок Pall Mall, Kent, Vogue, MAC, «Форт», Lucky Strike. Станут стоить дороже некоторые виды сигарет «Корона», Rothmans. Кроме того, с начала года подорожают на 20−30 копеек практически все виды сигарет, производимых «Сентони ПРО». Речь идет про Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также Vogue, Kent.