Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн

КАРАКАС, 30 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере $10 млн на соцсеть TikTok за распространение контента, наносящего ущерб психическому и физическому здоровью человека. Об этом сообщила заместитель председателя Верховного суда Боливарианской Республики Таня Д’Амелио в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд Венесуэлы «информирует компанию TikTok о штрафе в размере $10 млн, который должен быть выплачен Национальной комиссии коммуникаций [Венесуэлы] в течение восьми дней после публикации данного решения и о необходимости принять меры для предотвращения распространения вирусного контента, наносящего ущерб психологическому и физическому здоровью человека», указала Д’Амелио. Она сообщила, что на финансовые средства в $10 млн будет создан Фонд жертв TikTok для компенсации «вреда, наносимого так называемыми вирусными вызовами психологическому и физическому здоровью прежде всего детей и подростков».

Верховный суд обязал также компанию TikTok учредить представительство в Венесуэле для контроля за соблюдением установленных в стране юридических норм.