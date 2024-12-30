Верховный суд Венесуэлы наложил на TikTok штраф в $10 млн

Верховный суд Венесуэлы «информирует компанию TikTok о штрафе в размере $10 млн, который должен быть выплачен Национальной комиссии коммуникаций [Венесуэлы] в течение восьми дней после публикации данного решения и о необходимости принять меры для предотвращения распространения вирусного контента, наносящего ущерб психологическому и физическому здоровью человека», указала Д’Амелио. Она сообщила, что на финансовые средства в $10 млн будет создан Фонд жертв TikTok для компенсации «вреда, наносимого так называемыми вирусными вызовами психологическому и физическому здоровью прежде всего детей и подростков».