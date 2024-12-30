Белорусский экономист сказала, в чем хранить деньги и что происходит с долларом

— Я не касаюсь военных операций и так далее, но это с помощью военных все осуществляется, — заметила доктор экономических наук. — Идет передел рынков. Нас не пускают не потому, что, так сказать, лицом не вышли или еще чем-то — убирают конкурентов. Как убирают Россию, так и убирают нас с тех рынков, на которых на сегодня могут господствовать они.