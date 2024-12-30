Белорусский экономист сказала, в чем хранить деньги и что происходит с долларом

Доктор экономических наук Ирина Новикова в эфире телеканала СТВ сказала, в чем советует хранить деньги, а также пояснила, что происходит с долларом.
По мнению эксперта, то, что санкции «отрубили» от долларов США — позитивный момент. И спрос на американскую валюту стал ниже. Новикова привела в пример отдых за границей, который стал менее доступен. Соответственно, нет такой востребованности в тех же долларах.
— Народ особенно за долларом не ломится, — констатировала экономист.
А вот предприятиям эта валюта может быть необходима при тех или иных сделках, для определенных закупок из-за рубежа.
— Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы у нас был доллар, — сказала Новикова.
Вместе с тем экономический эксперт заметила:
— Но если говорить о том, что колеблется курс, больше продали — значит, у нас больше долларов будет. Меньше продали — меньше долларов. Но мы с вами от этого не зависим. На нас это никак не влияет.
Ответила Новикова и на волнующий многих белорусов вопрос, в чем хранить деньги:
— Я бы рекомендовала в золоте.
Говоря о глобальной ситуации, Новикова отметила активные изменения конфигурации мировых рынков, их передел.
— Я не касаюсь военных операций и так далее, но это с помощью военных все осуществляется, — заметила доктор экономических наук. — Идет передел рынков. Нас не пускают не потому, что, так сказать, лицом не вышли или еще чем-то — убирают конкурентов. Как убирают Россию, так и убирают нас с тех рынков, на которых на сегодня могут господствовать они.
Ирина Новикова акцентировала внимание на изменении расчетной системы в мире.
— SWIFT уже приказал долго жить, ему недолго осталось в принципе жить. Будет совершенно другая расчетная система, она формируется еще.
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