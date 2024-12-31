Нацбанк сильно увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом

В Национальном банке определили курсы всех валют на 31 декабря 2024 года, вторник. При этом курсы основных валют заметно скорректированы. В частности, курс евро и курс доллара заметно увеличились, а курс российского рубля довольно ощутимо понизился в канун Нового года.