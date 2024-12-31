Нацбанк сильно увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом

В Национальном банке определили курсы всех валют на 31 декабря 2024 года, вторник. При этом курсы основных валют заметно скорректированы. В частности, курс евро и курс доллара заметно увеличились, а курс российского рубля довольно ощутимо понизился в канун Нового года.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на вторник, 31 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В соотношении равнении с валютными значения, определенными на понедельник, 30 декабря, курс доллара и курс евро стали заметно выше, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Сильнее других курсов изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 31 декабря, вторник, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США повышен на 0,0434 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0514 белрубля, курс 100 российских рублей упал на 0,0568 белрубля.
Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в январе 2025 года.