В Челябинской области выросла цена новых автомобилей

Рынок по данному направлению изучили специалисты «СберАвто», а опубликовало результаты их исследования РИА «Новости». Челябинская область, по сути, выпала из общероссийского тренда. Если в целом по стране медианная стоимость новых авто ушла вниз, то на Южном Урале она увеличилась. Более того среди российских регионов с самой высокой медианной ценой на свежеиспеченные авто Челябинская область оказалась единственной, где чек вырос. Показатель за год прыгнул с 990 тыс. рублей до 1,3 млн рублей.