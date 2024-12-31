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В Челябинской области выросла цена новых автомобилей

Аналитики показали динамику медианной стоимости новых автомобилей в России в течение 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Рынок по данному направлению изучили специалисты «СберАвто», а опубликовало результаты их исследования РИА «Новости». Челябинская область, по сути, выпала из общероссийского тренда. Если в целом по стране медианная стоимость новых авто ушла вниз, то на Южном Урале она увеличилась. Более того среди российских регионов с самой высокой медианной ценой на свежеиспеченные авто Челябинская область оказалась единственной, где чек вырос. Показатель за год прыгнул с 990 тыс. рублей до 1,3 млн рублей.

В других регионах медианная цена отступала. Так, например, в Свердловской области и Башкорстане она ушла вниз на 19%, в Тюменской области — на 13%.

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