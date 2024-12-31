МАРТ: скидка 10% на белорусские товары будет действовать до конца января 2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сообщил БелТА, что скидка 10% на белорусскую продукцию в рамках акции «На родныя тавары. Навагодняя знiжка» будет действовать до конца января 2025 года.
Глава МАРТ отметил, что идея акции появилось в Совете министров, и этот проект удался, понравился как белорусам-потребителям, так и производителям. И дело не только в том, что речь идет о продвижении отечественных товаров из 22 товарных групп.
— [Скидка] состоит из двух компонентов: 5% скидки дает производитель, такую же скидку дает торговое звено. Потребителя привлекают такие новогодние скидки, — уверен Богданов.
Министр добавил, что предприятия могут увеличить свое участие в акции.
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