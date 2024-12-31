Совмин Беларуси продлил на год запрет на ввоз пива, дезодорантов и других товаров из пяти недружественных стран Европы

Совет министров Беларуси продлил на год запрет на ввоз и реализацию пива, дезодорантов и других товаров из пяти недружественных стран Европы — соседних с Беларусью Латвии, Литвы, Польши, а также Чехии и Эстонии. Как сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси», премьер-министр Роман Головченко подписал решение о продлении действия постановлений от 6 декабря 2021 г. № 700 и от 22 апреля 2022 г. № 246 до 31 декабря 2025 года.
В перечне товаров из пяти названных стран, который установлен постановлением 2021 года, внесены, к примеру, пиво и сброженные напитки, а еще вода (в том числе минералка и газировка) из недружественных государство.
Также в документ внесены средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн и мыло. Под запрет на ввоз и реализацию попали и чистящие средства, а также ковры и постельные принадлежности. В перечне — мужская одежда из текстиля, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы. Там же ряд видов посуды, основы матрацные, а еще лаки, краски и не только.
Принятое же в 2022 году постановление касается импорта услуг из недружественных стран по маркировке белорусскими акцизами ввозимого алкоголя.
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