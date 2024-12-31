Совмин Беларуси продлил на год запрет на ввоз пива, дезодорантов и других товаров из пяти недружественных стран Европы

Также в документ внесены средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн и мыло. Под запрет на ввоз и реализацию попали и чистящие средства, а также ковры и постельные принадлежности. В перечне — мужская одежда из текстиля, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы. Там же ряд видов посуды, основы матрацные, а еще лаки, краски и не только.