Минобразования Беларуси: с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%

Новый документ, как следует из его названия меняет постановление госоргана от 3 июня 2019 год № 71. К слову, новшества вносятся в исходный документ не в первый раз. Цель очередных — повышение престижа профессии педагога и последовательное повышение размера оплаты труда педработников с 1 января 2025 года. Именно с этой даты постановление Минобразования вступает в силу.