Минобразования Беларуси: с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%

С 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%. И это еще не все приятные новости для педагогов Беларуси, как следует из постановления № 204 Министерства образования от 20 декабря 2024 года, опубликованного на Национальном правовом портале страны. Об этом пишет БелТА.
Новый документ, как следует из его названия меняет постановление госоргана от 3 июня 2019 год № 71. К слову, новшества вносятся в исходный документ не в первый раз. Цель очередных — повышение престижа профессии педагога и последовательное повышение размера оплаты труда педработников с 1 января 2025 года. Именно с этой даты постановление Минобразования вступает в силу.
Так, зарплата учителей, согласно документу, повысится на 39%, воспитателей и их помощников в сфере дошкольного образования — на 20%, у преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений образования на 27%.
Что касается подготовки студентов, зарплата профессорско-преподавательского состава повышается на 15%. Будет введена и надбавка за научно-педагогическую деятельность руководителям и специалистам профессорско-преподавательского состава. При ученой степени кандидата наук она составит 35% от оклада, а для доктора наук — 55% от оклада. Пресс-служба Минобразования отмечает, что делается это для привлечения научных работников к педдеятельности и повышения качества подготовки белорусских студентов.
Тем же постановлением с первого дня 2025-го на 20% вырастет уровень оплаты труда социальных педагогов и педагогов-психологов. Плюс увеличен диапазон доплаты за особые условия труда. Речь идет в среднем о повышении на 10% от базовой ставки за работу с обучающимися, имеющими особенности психофизического развития, расстройства аутистического спектра, с незрячими обучающимися, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из числа лиц с особенностями психофизического развития.
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