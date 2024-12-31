В Минтрансе рассказали, какие республиканские дороги реконструируют в 2025 году

В 2025 году в Беларуси в качестве приоритетных для реконструкции дорог определены загруженные транспортные коридоры, которые важны для белорусского экспорта в Россию. Среди них — автодорога М-3 (Минск — Витебск). В этом году отремонтировали ее 15-километровый участок от Логойска до Плещениц. В ближайшие пять лет эту трассу планируется обновить до Лепеля.