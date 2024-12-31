В Минтрансе рассказали, какие республиканские дороги реконструируют в 2025 году

В этом году в Беларуси обновили более 1,7 тыс. километров республиканских дорог. Сегодня в стране ежегодно реконструируется 10% трасс. При этом, по словам министра, покрытие меняется раз в 10 лет. Это дает возможность «на каком-то этапе отказаться в том числе от ямочного ремонта».
В 2025 году в Беларуси в качестве приоритетных для реконструкции дорог определены загруженные транспортные коридоры, которые важны для белорусского экспорта в Россию. Среди них — автодорога М-3 (Минск — Витебск). В этом году отремонтировали ее 15-километровый участок от Логойска до Плещениц. В ближайшие пять лет эту трассу планируется обновить до Лепеля.
Кроме того, в будущем году Минтранс собирается продолжить реконструкцию автодорог Р-122 (Могилев — Чаусы), Р-46 (Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации) и Р-53 (Жодино — Борисов). Часть трассы Р-53 от Смолевич до Жодино введена в эксплуатацию в этом году.
Алексей Ляхнович также отметил, что в Беларуси в 2024 году отремонтировано 117 мостов. С будущего года в стране планируется реконструировать ежегодно минимум 100 мостов.