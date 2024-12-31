Казахстан стал лидером по иностранным инвестициям в Центральной Азии

Кстати говоря, на Казахстан приходится больше половины всех взаимных инвестиции в странах ЕАЭС. Об этом сообщает в своем отчете Евразийская экономическая комиссия. В первом полугодии этот показатель вырос на 58% и достиг $1,036 млрд. Источником почти 80% инвестиций внутри ЕАЭС является Российская Федерация. Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний и акции инвестиционных фондов.