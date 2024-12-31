Почему упал российский рубль, и что будет с курсом тенге

Так, котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро 31 декабря 2024 года выросли более чем на 1,2% — до 74,61 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 1,4% и достигла 71,61 долларов за баррель.