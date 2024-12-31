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В Новосибирской области инвесторы реализовали проекты на 22 млрд рублей

По итогам 9 месяцев текущего года в регионе инвесторы реализовали 3 проекта с общим объемом инвестиций 22,19 миллиардов рублей.

Источник: ТАСС

Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Новосибирской области.

Так, в 2024 году АО «Толмачевский молочный завод» закончил строительство комбината по созданию цельномолочной продукции с мощностью 40 т/сутки. В данный проект инвестировали 1,19 миллиарда рублей.

Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года объем инвестиций в общий капитал НСО составил 368,8 миллиарда рублей, что на 56,2% больше, чем за тот же период 2023 года.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Новосибирска заплатили 140 млн рублей за речные перевозки.

экономика