В Новосибирской области инвесторы реализовали проекты на 22 млрд рублей

Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Новосибирской области.
Так, в 2024 году АО «Толмачевский молочный завод» закончил строительство комбината по созданию цельномолочной продукции с мощностью 40 т/сутки. В данный проект инвестировали 1,19 миллиарда рублей.
Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года объем инвестиций в общий капитал НСО составил 368,8 миллиарда рублей, что на 56,2% больше, чем за тот же период 2023 года.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Новосибирска заплатили 140 млн рублей за речные перевозки.