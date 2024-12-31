Литовская удавка, таможенные заморочки, высокая инфляция и дефицит кадров: калининградские итоги в экономике в 2024 году

Раньше, когда основная часть завозилась из-за рубежа, это требование было понятным. Но сейчас львиная доля — это продукция отечественного производства, или уже ранее завезённая в Россию и растаможенная по полной схеме. И получается, что бизнесу приходится тратить на это значительные ресурсы — как финансовые, так и организационные.