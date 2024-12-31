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Литовская удавка, таможенные заморочки, высокая инфляция и дефицит кадров: калининградские итоги в экономике в 2024 году

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Уходящий 2024 год не стал для калининградской экономики прорывным во всех смыслах этого слова. Не случилось ни катастрофы, ни каких-то значительных достижений.

Самый западный регион России развивался в векторе, который был задан ещё несколько лет назад, когда на область наложили международные санкции. Об основных экономических итогах 2024 года — в материале «Клопс».

Индия нам поможет?

Проблемой года в Калининградской области, безусловно, можно назвать нехватку трудовых ресурсов. Этому даже был посвящён целый круглый стол, который провели в Балтийском деловом клубе — объединении калининградских предпринимателей.

Предприятия столкнулись с совокупностью проблем. Это и снижение количества молодёжи, входящей в трудоспособный возраст из-за демографической ямы 90-х годов. И отток специалистов в отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом, куда из-за необходимости обеспечивать потребности СВО вливаются значительные ресурсы, в том числе и человеческие.

Но самая главная причина кадрового голода, как признаются предприниматели, — проблемы с завозом трудовых мигрантов. Во-первых, из-за девальвации рубля выходцами из стран Средней Азии во многом выгоднее уезжать на работу в Европу. Во-вторых, ужесточаются условия для работы и жизни гастарбайтеров. Это, в частности, запрет на работу в различных сферах, требования к знанию русского языка и истории России и другие.

Бизнесмены признаются, что не понимают, для чего мигрантам нужно знать Конституцию России. Теперь вместо работников из Средней Азии многие калининградские компании смотрят в сторону Индии.

Ситуация с идентификацией

По-прежнему удавкой на шее значительной части калининградского бизнеса являются ограничения из-за режима Особой экономической зоны (ОЭЗ). В первую очередь, необходимость для производителей подтверждать российское происхождение комплектующих, необходимых для выпуска продукции — так называемая идентификация. В противном случае требуется заплатить немалую пошлину.

Раньше, когда основная часть завозилась из-за рубежа, это требование было понятным. Но сейчас львиная доля — это продукция отечественного производства, или уже ранее завезённая в Россию и растаможенная по полной схеме. И получается, что бизнесу приходится тратить на это значительные ресурсы — как финансовые, так и организационные.

Многие бизнесмены не хотят заморачиваться с этим и требуют отменить режим ОЭЗ. По словам предпринимателей, на основной территории России заниматься бизнесом проще и выгоднее. Некоторые уже задумываются, чтобы перевезти своё дело в «большую» Россию.

Когда перевоз — рубль

Ещё одна головная боль калининградского бизнеса — ухудшение логистики. Из-за санкций многие товары стало невозможно привезти в регион или вывезти из области по суше.

Поэтому приходится задействовать морской транспорт. Но перевозка паромами утомительна — нужно стоять в очередях. К тому же отправка морем, несмотря на субсидирование, оказывается дороже, нежели по земле.

В итоге затраты на транспортные расходы у калининградских предпринимателей составляют до 35% стоимости товаров. В эту сумму включены как затраты на доставку продукции из «большой» России в регион, так и перевозка по области.

Как отметили эксперты Западного филиала РАНХиГС, логистические расходы растут непрерывно: «Для Калининградского эксклава логистика является жизненно важной статьёй издержек. По данным торговых сетей Калининградской области, ставки перевозчиков по статье “внешняя логистика” за неполные пять лет выросли почти в 2,5 раза (на 158%)».

По мнению исследователей, предложение товаров в Калининградской области стагнирует. В обратную сторону тоже трудности: «Логистические проблемы и другие транзакционные издержки объективно ведут к снижению конкурентоспособности калининградских производителей на рынке РФ».

На ситуацию в региональной экономике прямое воздействие оказывают внешние факторы. В первую очередь, взаимоотношения с Литвой.

Неурегулированность ситуации с калининградским транзитом по территории этой республики в начале двухтысячных привела к тому, что регион фактически зависит от доброй воли властей этой страны и Евросоюза.

«Литва постоянно увеличивает тарифы, вводит всё новые ограничения, уменьшает квоты. Они вообще могут заблокировать железнодорожный транспорт под предлогом ремонта или ещё чего-нибудь».

отметил президент БФУ им. И Канта Андрей Клемешев.

Именно из-за действий Литвы калининградский агрохолдинг «Залесский фермер» перестал поставлять свою продукцию на рынки «большой» России. Проблемы на границе, например, не позволяют выдержать сроки поставки «молочки».

Куда идём?

Эти и другие факторы привели к тому, что инфляция в Калининградской области выше средней по России. Предпосылок к тому, чтобы цены остановили свой стремительный бег вверх, пока нет.

Более того, эксперты Калининградской торгово-промышленной палаты прогнозируют, что в 2025 году ситуация только ухудшится. Изменения в налоговом законодательстве, в частности, введение необходимости уплаты НДС для тех компаний, что сейчас от этого освобождены, могут привести к резкому скачку цен.

По мнению экономистов, калининградцам грозит снижение уровня жизни. Несколько сгладить ситуацию могла бы корректировка закона «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Бизнес сейчас активно обсуждает с властями возможные изменения.

У ОЭЗ есть лоббисты — это несколько компаний-импортёров, которые являются основными выгодоприобретателями. Если областное правительство сможет устоять перед натиском этих бенефициаров и изменить закон в пользу основной массы предпринимателей и жителей региона, это станет главной экономической сенсацией наступающего года.

экономика