На развитие Находки до 2030 года направят 35 млрд рублей

По его словам, долгие годы со строительством жилья в городе были проблемы. Сейчас ситуация изменилась. В 2024 году показатель ввода новостроек увеличился на 15%. Прямо сейчас по региональной программе арендного жилья в городе строится ЖК «Три богатыря». Квартиры в нем получают бюджетники, в первую очередь медики. Ввод дома в эксплуатацию намечен на 2026 год.