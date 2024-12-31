На развитие Находки до 2030 года направят 35 млрд рублей

Тридцать пять миллиардов рублей до 2030 года будет направлено на социально-экономическое развитие Находки. Это будет делаться как в рамках утвержденного Президентом России по итогам ВЭФ-2024 мастер-плана развития города, так и в рамках наказов жителей.
«По основным показателям Находка в 2024 году показывает неплохой результат. Выросли в 2,4 раза инвестиции в основной капитал, в 2,7 раз в строительную отрасль», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совещания по социально-экономическому развитию города.
По его словам, долгие годы со строительством жилья в городе были проблемы. Сейчас ситуация изменилась. В 2024 году показатель ввода новостроек увеличился на 15%. Прямо сейчас по региональной программе арендного жилья в городе строится ЖК «Три богатыря». Квартиры в нем получают бюджетники, в первую очередь медики. Ввод дома в эксплуатацию намечен на 2026 год.
В дальнейших планах возведение в Находке нового ФОК, строительство поликлиники, реконструкция стадиона «Водник». Общий объем инвестиций из различных источников на эти и другие объекты к 2030 году составит 35 млрд рублей.
В 2024 году город уже получил 1,7 млрд рублей в виде субсидий из регионального бюджета. В Находке было обновлено 42 общественных пространства, появился новый крытый каток и ледовая арена во Врангеле, оборудован пляж «Золотари».