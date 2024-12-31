Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На развитие Находки до 2030 года направят 35 млрд рублей

Деньги направят на строительство объектов социальной сферы, о которых просили сами жители.

Источник: Аргументы и факты

Тридцать пять миллиардов рублей до 2030 года будет направлено на социально-экономическое развитие Находки. Это будет делаться как в рамках утвержденного Президентом России по итогам ВЭФ-2024 мастер-плана развития города, так и в рамках наказов жителей.

«По основным показателям Находка в 2024 году показывает неплохой результат. Выросли в 2,4 раза инвестиции в основной капитал, в 2,7 раз в строительную отрасль», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совещания по социально-экономическому развитию города.

По его словам, долгие годы со строительством жилья в городе были проблемы. Сейчас ситуация изменилась. В 2024 году показатель ввода новостроек увеличился на 15%. Прямо сейчас по региональной программе арендного жилья в городе строится ЖК «Три богатыря». Квартиры в нем получают бюджетники, в первую очередь медики. Ввод дома в эксплуатацию намечен на 2026 год.

В дальнейших планах возведение в Находке нового ФОК, строительство поликлиники, реконструкция стадиона «Водник». Общий объем инвестиций из различных источников на эти и другие объекты к 2030 году составит 35 млрд рублей.

В 2024 году город уже получил 1,7 млрд рублей в виде субсидий из регионального бюджета. В Находке было обновлено 42 общественных пространства, появился новый крытый каток и ледовая арена во Врангеле, оборудован пляж «Золотари».

экономика