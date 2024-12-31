Новая электричка выйдет на маршрут Нижний Новгород — Казань с 1 января

Отметим, что в течение января 2025 года подвижной состав сменится и на зеркальном рейсе. Новая электричка будет отправляться из Казани в 05:21, прибывать в столицу Приволжья в 11:09. В обратном направлении состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:08, прибывать в столицу Татарстана в 22:07.