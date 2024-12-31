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Новая электричка выйдет на маршрут Нижний Новгород — Казань с 1 января

Электропоезд нового поколения будет курсировать ежедневно.

Источник: Агентство «Москва»

Горьковская железная дорога обновит подвижной состав на межрегиональном маршруте Нижний Новгород — Казань с 1 января 2025 года.

Электропоезд нового поколения ЭП3Д будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 05:10 и прибывая в столицу Татарстана в 11:09. В обратном направлении электричка будет отправляться из Казани в 15:50, прибывать в столицу Приволжья в 21:49.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

«Это подвижной состав нового поколения. Он оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу. Такие модели уже курсируют по Горьковской железной дороге на различных маршрутах в Нижегородской области», — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

Отметим, что в течение января 2025 года подвижной состав сменится и на зеркальном рейсе. Новая электричка будет отправляться из Казани в 05:21, прибывать в столицу Приволжья в 11:09. В обратном направлении состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:08, прибывать в столицу Татарстана в 22:07.

Добавим, межрегиональный электропоезд сообщением Нижний Новгород — Казань в январе-ноябре 2024 года перевез 370 тысяч пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.