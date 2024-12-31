Новая информация по крупным парковкам в столице ДФО с начала года

С января 2025 года во Владивостоке начнут работу две платные автопарковки, которые будут расположены в районе автовокзала и центральной площади, передает мэрия города.
Первая парковка разместится на улице Шуйской, вдоль двора владивостокского автовокзала. Ее площадь составит около 1,2 тыс. кв. м, а вместимость — порядка 30 машино-мест. Вторая, более крупная парковка, будет расположена по адресу Корабельная Набережная, 1, и рассчитана на 75 парковочных мест.
На стоянках предусмотрено асфальтовое покрытие, нанесение разметки, установка дорожных знаков, шлагбаумов, системы контроля доступа и видеонаблюдения. Также будет обеспечено качественное освещение с использованием современных опор и ламп.
Управлением новых объектов займется муниципальный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), что позволит организовать бесперебойную работу парковок и повысить удобство для автомобилистов.
Новые парковочные пространства должны помочь разгрузить центральные улицы Владивостока, сделав процесс парковки более удобным для жителей и гостей города.