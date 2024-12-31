Новая информация по крупным парковкам в столице ДФО с начала года

Первая парковка разместится на улице Шуйской, вдоль двора владивостокского автовокзала. Ее площадь составит около 1,2 тыс. кв. м, а вместимость — порядка 30 машино-мест. Вторая, более крупная парковка, будет расположена по адресу Корабельная Набережная, 1, и рассчитана на 75 парковочных мест.