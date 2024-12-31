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Новая информация по крупным парковкам в столице ДФО с начала года

Предусмотрены системы контроля доступа и видеонаблюдения.

Источник: PrimaMedia.ru

С января 2025 года во Владивостоке начнут работу две платные автопарковки, которые будут расположены в районе автовокзала и центральной площади, передает мэрия города.

Первая парковка разместится на улице Шуйской, вдоль двора владивостокского автовокзала. Ее площадь составит около 1,2 тыс. кв. м, а вместимость — порядка 30 машино-мест. Вторая, более крупная парковка, будет расположена по адресу Корабельная Набережная, 1, и рассчитана на 75 парковочных мест.

На стоянках предусмотрено асфальтовое покрытие, нанесение разметки, установка дорожных знаков, шлагбаумов, системы контроля доступа и видеонаблюдения. Также будет обеспечено качественное освещение с использованием современных опор и ламп.

Управлением новых объектов займется муниципальный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), что позволит организовать бесперебойную работу парковок и повысить удобство для автомобилистов.

Новые парковочные пространства должны помочь разгрузить центральные улицы Владивостока, сделав процесс парковки более удобным для жителей и гостей города.