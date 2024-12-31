Нацбанк: прирост вкладов белорусов в рублях вырос на 32%

Как отметили в пресс-службе финрегулятора, на рост депозитов повлияли привлекательные процентные ставки по долгосрочным вкладам в рублях, которые составляли в ноябре 13,2%. И уточнили также, что практически весь объем привлеченных долгосрочных вкладов, или более 92%, составляют безотзывные вклады со средней доходностью 13,8% годовых.