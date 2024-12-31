Нацбанк: прирост вкладов белорусов в рублях вырос на 32%

В Нацбанке сообщили о том, что в 2024 году наблюдается рост депозитов физлиц в белорусских рублях, пишет БелТА.
В Нацбанке сказали, что размер срочных депозитов физических лиц в белрублях на начало декабря составили 10,6 миллиарда белрублей.
Отмечается, что рост сбережений населения в нацвалюте в ноябре продолжился. За месяц прирост составил 259 миллионов белрублей. А с начала года объем вкладов составил 2,6 миллиарда белрублей или 32,6%.
Как отметили в пресс-службе финрегулятора, на рост депозитов повлияли привлекательные процентные ставки по долгосрочным вкладам в рублях, которые составляли в ноябре 13,2%. И уточнили также, что практически весь объем привлеченных долгосрочных вкладов, или более 92%, составляют безотзывные вклады со средней доходностью 13,8% годовых.
При этом объем срочных валютных депозитов физлиц в ноябре 2024-го сократился почти на 53 миллиона долларов, составив на 1 декабря 2,5 миллиарда долларов. В январе-ноябре 2024-го такие депозиты сократились более чем на 503 миллиона долларов или на 17%.
— Это свидетельствует о предпочтении населения хранить сбережения в белорусских рублях, — прокомментировали в Нацбанке.
Также Нацбанк сильно увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом.