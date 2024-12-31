Правительство Приморья: стоимость строительства ВКАД сейчас — 408 млрд. руб

Впервые о необходимости строительства ВКАД, которая разгрузит транспортные потоки во Владивостоке, впервые начали говорить ещё в 2012 году. Это было сразу после завершения строек к саммиту АТЭС. Предполагалось, что дорога пройдет по побережью Амурского залива от въезда во Владивосток до Эгершельда. Позже этот проект периодически вновь появлялся в повестке. В последний год разговоры о необходимости строительства ВКАД начали приобретать дополнительные очертания. Появился представленный на ВЭФ проект застройки острова Елена. Соответственно, мост и дорога к нему должны стать частью новой магистрали.