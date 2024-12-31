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Правительство Приморья: стоимость строительства ВКАД сейчас — 408 млрд. руб

Само решение о возведении Владивостокской кольцевой автодороги ещё не принято.

Источник: Аргументы и факты

В ценах текущего дня строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) обойдется в 408 миллиардов рублей. Речь идёт только о той части средств, которая может быть выделена из бюджета Приморского края. По словам председателя правительства — первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины, окончательное решение о старте строительства пока не принято.

Впервые о необходимости строительства ВКАД, которая разгрузит транспортные потоки во Владивостоке, впервые начали говорить ещё в 2012 году. Это было сразу после завершения строек к саммиту АТЭС. Предполагалось, что дорога пройдет по побережью Амурского залива от въезда во Владивосток до Эгершельда. Позже этот проект периодически вновь появлялся в повестке. В последний год разговоры о необходимости строительства ВКАД начали приобретать дополнительные очертания. Появился представленный на ВЭФ проект застройки острова Елена. Соответственно, мост и дорога к нему должны стать частью новой магистрали.

В Министерстве транспорта Приморья даже сделали обоснование инвестиций.

«Стоимость первого этапа оценивается в более чем 88 миллиардов рублей в ценах 2021 года, второго — свыше 320 миллиардов рублей по текущим ценам. Однако на данный момент источники финансирования остаются неопределенными, а окончательное решение о запуске строительства еще не принято», — рассказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Окончательное решение по проекту будет принято, скорее всего, только на уровне Правительства России.