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Беларусь выплатила процентный доход по евробондам

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выплатила процентный доход по евробондам, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Источник: Reuters

27 и 30 декабря 2024 года состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере $22,8 млн в эквиваленте.

В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 года № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом $9,1 млн доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 27 декабря 2024 года.