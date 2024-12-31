Беларусь выплатила процентный доход по евробондам

В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 года № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом $9,1 млн доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 27 декабря 2024 года.