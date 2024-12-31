В Петербурге учителя получат премии за успехи школьников на олимпиадах

Постановление городского правительства «О присуждении премии Правительства Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийской олимпиад школьников, в 2024 году» подписал глава Северной столицы Александр Беглов. Отбор претендентов на присуждение выплаты проводили по нескольким критериям. Среди них — участие в работе летних школ или учебно-тренировочных сборов в качестве преподавателя предмета, который включен в перечень предметов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников различного уровня, оргкомитета, жюри, а также методических комиссий турниров, фестивалей, конкурсов, олимпиад по предмету. Кроме того, учитывали наличие печатных материалов для учащихся.