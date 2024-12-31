ГИБДД: в 2025 году водителям нужно заменить права, которые продлевали в 2022-м

Использование автомобиля с просроченными правами даже в течение одного дня карается штрафом — заменить документ необходимо, еще пока оно действительно. Водитель с истекшим удостоверением будет приравнен к человеку, у которого вовсе нет с собой прав. Наказание для нарушителей будет разным в зависимости от обстоятельств и в особо серьезных случаях доходит до 30 тыс. рублей штрафа или даже ареста.