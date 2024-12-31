Не только Москва и Санкт-Петербург: «Росавиация» подготовила 17 субсидированных маршрутов для калининградцев

В 2025 году субсидированные билеты для калининградцев будут не только на авиарейсах в Москву и Санкт-Петербург. «Росавиация» опубликовала полный список датируемых маршрутов.
В перечень вошли: Волгоград, Иваново, Ижевск, Апатиты, Киров, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Псков, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Петрозаводск и Калуга. Большая часть направлений будет действовать с апреля по сентябрь.
Обычные билеты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург иногда бывают даже дешевле субсидированных. «Клопс» выяснил, во сколько обойдётся слетать в эти города без багажа с 31 декабря по 3 января включительно.