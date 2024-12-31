Энергокризис в Молдове: поставщик тепла готов обеспечить нормальную и непрерывную работу

«В результате все три энергоблока работают в абсолютно нормальном режиме. На ТЭС “Источник I” работают все три энергоблока, обеспечивая непрерывное и стабильное снабжение тепловой и электрической энергией. В настоящее время компания поставляет потребителям муниципия Кишинев около 180 МВт электроэнергии или более 4000 МВтч/сутки и около 400 Гкал/ч тепловой энергии», — отметили в АО Termoelectrica.