Энергокризис в Молдове: поставщик тепла готов обеспечить нормальную и непрерывную работу

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Предприятие Termoelectrica, поставляющее теплоэнергию центральным районам Молдвы и столице, готово обеспечить оптимальную и бесперебойную работу в условиях кризиса, заявили в пресс-службе компании.
«В настоящее время Termoelectrica работает в стандартном режиме и производит около 180 МВт электроэнергии, а с 1 января 2025 года будет производить 26% потребления электроэнергии в стране», — говорится в сообщении.
По данным предприятия, до введения режима ЧП компания ежегодно поставляла в национальную энергосистему более 660 млн кВтч или 16% от общего потребления страны (без Приднестровского региона). В течение года компания провела масштабные работы по модернизации и техническому обслуживанию теплотехнического оборудования, задействованного в процессе производства тепловой и электрической энергии, и «вступило в новый отопительный сезон подготовленной».
«В результате все три энергоблока работают в абсолютно нормальном режиме. На ТЭС “Источник I” работают все три энергоблока, обеспечивая непрерывное и стабильное снабжение тепловой и электрической энергией. В настоящее время компания поставляет потребителям муниципия Кишинев около 180 МВт электроэнергии или более 4000 МВтч/сутки и около 400 Гкал/ч тепловой энергии», — отметили в АО Termoelectrica.
В компании также заверили, что в случае неполадок и поломок поставщик тепла задействует соответствующее резервное оборудование для обеспечения непрерывного производственного процесса.
«Отоплением и горячей водой обеспечены все потребители, подключенные к централизованной системе теплоснабжения: всего 4341 здание. Это дошкольные образовательные учреждения — 145; школы и гимназии — 164; вузы — 99; медицинские учреждения — 79; хозяйствующие субъекты — 758; частные дома — 261; жилые дома — 2835, насчитывающие около 210 тысяч квартир», — проинформировали на предприятии.
Ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом, в Приднестровье режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря сроком на 30 дней.