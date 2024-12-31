В Молдавии зафиксировали снижение энергопотребления

«На правобережье Днестра (территория Молдавии — ред.) с 27 по 29 декабря 2024 года было зафиксировано общее потребление электроэнергии объемом более 43 миллионов кВт/ч. За этот период наблюдалось прогрессивное снижение энергопотребления, что связано как с традиционным уменьшением экономической активности в конце года, так и с оптимизацией потребления в отдельных секторах», — говорится в пресс-релизе минэнерго.