С 15 января в Крыму снизится цена на бензин марки АИ-95

С 15 января 2025 года в Республике Крым снизятся цены на бензин марки АИ-95. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Решение о снижении цены принято благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями республики.
Глава Крыма уточнил, что бензин марки АИ-95 на топливно-заправочных станциях двух основных нефтетрейдеров. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рублей за литр.
Аксёнов сообщал, что в Крыму приняты решения по доставке топлива, чтобы достичь показателей по стоимости бензина на полуострове. Он лично встретился с операторами и всеми учредителями, с которыми была обговорена стоимость на «Краснодар +1».
На данный момент Республика Крым полностью обеспечена светлыми нефтепродуктами, сообщал премьер-министр региона Юрий Гоцанюк.