Надбавки медработникам могут увеличиться в Беларуси

Сообщается, что во время VIII съезда Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который прошел 17 декабря 2024 года в Минске, Белорусский профсоюз работников здравоохранения инициировал увеличение надбавок за наличие квалификационных категорий. Говорится, что были внесены предложения, связанные с установлением единовременных выплат в значительных размерах в момент заключения контракта на максимально возможный срок после окончания отработки.