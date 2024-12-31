Надбавки медработникам могут увеличиться в Беларуси. Об этом сообщил глава Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, пишет БелТА.
Он отметил, что прошел съезд отраслевого профсоюза, на котором было внесено предложение посмотреть на оплату труда медработников, которая связана с квалификационными категориями. Шило уточнил, что предложения уже поступили на уровень Министерства здравоохранения.
— Сегодня идет техническая проработка этого вопроса, — пояснил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Кроме того, он уточнил, что обсуждался вопрос доплат за стаж в системе здравоохранения. Шило обратил внимание на важность поддержки людей, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать.
— Это тоже важный раздел работы и в нашем соглашении, и в целом подходах, которые мы формируем.
Сообщается, что во время VIII съезда Белорусского профсоюза работников здравоохранения, который прошел 17 декабря 2024 года в Минске, Белорусский профсоюз работников здравоохранения инициировал увеличение надбавок за наличие квалификационных категорий. Говорится, что были внесены предложения, связанные с установлением единовременных выплат в значительных размерах в момент заключения контракта на максимально возможный срок после окончания отработки.
Шило обращал внимание на то, что также требует рассмотрения вопрос, касающийся увеличения надбавки за стаж в бюджетной сфере. Сегодня указанная надбавка рассчитывается от базовой ставки и при стаже более 15 лет составляет 76 рублей.
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