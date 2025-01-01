Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января

«С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений», — говорится в сообщении минсельхоза.