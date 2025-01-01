Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 1 января 2025 года

Национальный банк озвучил курсы валют на 1 января 2025 года, среду. В частности, курсы основных валют сохранены по отношению к валютам, действовавшим в канун Нового года.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 1 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В сравнении с валютными значениями, определенными на вторник, 31 декабря 2024 года, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Также Нацбанк сообщил, что прирост вкладов белорусов в рублях вырос на 32%.