Бессараб: с 1 января максимальный больничный составит 5674 ₽ в день

«Максимальное значение рассчитывается, исходя из размеров предельных баз для обложения страховыми взносами в два предыдущих года, то есть, за 2023−2024 годы. Они суммируются и делятся на 730 календарных дней. Как результат, в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 5673,97 рубля», — объяснила корреспонденту aif.ru парламентарий, добавив, что в 2024 году эта выплата составляла 4039,72 рубля.