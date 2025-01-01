Бессараб: с 1 января максимальный больничный составит 5674 ₽ в день

Выплаты россиянам по временной нетрудоспособности увеличатся с 1 января. По словам члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, максимальный размер выплат по больничному составит 5673,97 рубля в день.
«Максимальное значение рассчитывается, исходя из размеров предельных баз для обложения страховыми взносами в два предыдущих года, то есть, за 2023−2024 годы. Они суммируются и делятся на 730 календарных дней. Как результат, в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 5673,97 рубля», — объяснила корреспонденту aif.ru парламентарий, добавив, что в 2024 году эта выплата составляла 4039,72 рубля.
При этом компенсируют 100% потерянного из-за болезни заработка тем, чей стаж составляет более 8 лет, от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%. Если стаж менее полугода, то расчет производится по МРОТ, установленного с 1 января 2025 года в размере 22440 рублей.
«Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, независимо от того, сколько человек проработал, не может быть ниже 737,75 рубля в день», — добавила парбаментарий.
Ранее Бессараб сообщила, что в реальном секторе экономики с 1 января ожидается рост зарплат в связи с увеличением МРОТ.
«Работодатель должен обеспечить своих работников таким уровнем заработной платы, чтобы при нормальных условиях труда и полной продолжительности рабочего времени работник не получал ниже минимального размера оплаты труда», — уточнила депутат.