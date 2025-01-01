Прекращается транзит российского газа в ЕС через Украину

Первый — общие условия транзита и передачи прав собственности на газ не меняются. Однако бронировать мощности будет не «Газпром», а юридическая не связанная с ним компания из Европы. Второй — точка передачи прав собственности переносится с границы Украины и европейских государств на российско-украинскую границу. Третий — юридически страной происхождения российского газа будет считаться другая страна. Тогда «Газпром» продаст пропорциональные объемы газа на его внутреннем рынке.