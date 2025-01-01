Прекращается транзит российского газа в ЕС через Украину

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
«Газпром» в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1−2 миллиардов кубометров в год, таким путем топливо смогут получить Словакия и Австрия.
Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Однако европейские страны могут продолжить получать транзитный газ через Украину и без нового соглашения между Москвой и Киевом. Для сохранения транзита эксперты называли три возможных сценария.
Первый — общие условия транзита и передачи прав собственности на газ не меняются. Однако бронировать мощности будет не «Газпром», а юридическая не связанная с ним компания из Европы. Второй — точка передачи прав собственности переносится с границы Украины и европейских государств на российско-украинскую границу. Третий — юридически страной происхождения российского газа будет считаться другая страна. Тогда «Газпром» продаст пропорциональные объемы газа на его внутреннем рынке.